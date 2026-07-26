США и Украина обсудили режим прекращения огня в небе

Киев и Вашингтон начали переговоры о введении режима прекращения боевых действий в воздушном пространстве. Об этом сообщило агентство Reuters, уточнив, что речь идёт о новом пакете мирных предложений, который планируют представить России.

По данным источников, инициатива станет частью дипломатического плана, направленного на снижение эскалации и предотвращение инцидентов в воздушной сфере.

«Обсуждались меры по стабилизации воздушного пространства и возможное временное прекращение атак», – сообщили представители американской стороны.

Также в агентстве отметили, что пакет предложений учитывает текущие позиции Москвы, Вашингтона и Киева, однако окончательное согласие всех сторон ещё не достигнуто.

«Это новая попытка создать безопасные условия в небе и снизить риск дальнейшей эскалации», – пояснили дипломаты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине. Он отметил, что предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о приостановке боевых действий не может быть реализовано из-за позиции Киева. По словам Пескова, Украина не готова к такой форме урегулирования.