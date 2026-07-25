Песков заявил о невозможности заморозки украинского конфликта

Песков прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тот призвал заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования. Однако, по словам Пескова, с учётом позиции Украины такая заморозка невозможна.