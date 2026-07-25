Песков заявил о невозможности заморозки украинского конфликта
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности заморозки украинского конфликта. Причиной он назвал позицию киевских властей.
Песков прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тот призвал заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования. Однако, по словам Пескова, с учётом позиции Украины такая заморозка невозможна.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на новые инициативы от США по урегулированию конфликта на Украине. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Москва фиксирует продолжение американских поставок оружия Киеву.
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