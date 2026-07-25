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25 июля, 17:47

Песков заявил о невозможности заморозки украинского конфликта

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности заморозки украинского конфликта. Причиной он назвал позицию киевских властей.

Песков прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тот призвал заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования. Однако, по словам Пескова, с учётом позиции Украины такая заморозка невозможна.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на новые инициативы от США по урегулированию конфликта на Украине. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Москва фиксирует продолжение американских поставок оружия Киеву.

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Александра Мышляева
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