Украинское руководство далеко не во всём следует указаниям Вашингтона, сделав ставку на покровительство со стороны Европейского союза. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

По его оценке, на Банковой считают европейскую опеку гораздо более надёжной. Именно этим представитель Кремля объяснил манеру поведения официальных лиц в отношениях с заокеанскими партнёрами и охарактеризовал текущую линию Киева, как разнузданную по отношению к американской стороне.

Также Дмитрий Песков заявил, что прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном остаётся напрямую привязанным к продвижению по украинскому направлению. По его словам, эта дипломатическая ситуация сохраняется без изменений, и никаких иных индикаторов для нормализации диалога пока не существует.