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25 июля, 12:39

Песков: Киев не во всём слушает США и предпочитает «крышу» Евросоюза

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Украинское руководство далеко не во всём следует указаниям Вашингтона, сделав ставку на покровительство со стороны Европейского союза. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

По его оценке, на Банковой считают европейскую опеку гораздо более надёжной. Именно этим представитель Кремля объяснил манеру поведения официальных лиц в отношениях с заокеанскими партнёрами и охарактеризовал текущую линию Киева, как разнузданную по отношению к американской стороне.

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Также Дмитрий Песков заявил, что прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном остаётся напрямую привязанным к продвижению по украинскому направлению. По его словам, эта дипломатическая ситуация сохраняется без изменений, и никаких иных индикаторов для нормализации диалога пока не существует.

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Юрий Лысенко
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