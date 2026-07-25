Песков: Отношения РФ и США полностью зависят от подвижек по теме Украины
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Прогресс в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном напрямую привязан к успехам по украинскому треку. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил газете «Известия».
Отвечая на вопрос журналистов о текущем состоянии российско-американских контактов, пресс-секретарь президента подчеркнул, что данная связка остаётся неизменной.
«Они [отношения] по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от США новых предложений в контексте урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Москва понимает и видит, как Штаты накачивают Украину оружием.
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