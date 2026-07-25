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25 июля, 11:58

Песков: Отношения РФ и США полностью зависят от подвижек по теме Украины

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Прогресс в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном напрямую привязан к успехам по украинскому треку. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил газете «Известия».

Отвечая на вопрос журналистов о текущем состоянии российско-американских контактов, пресс-секретарь президента подчеркнул, что данная связка остаётся неизменной.

«Они [отношения] по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», — сказал Песков.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от США новых предложений в контексте урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Москва понимает и видит, как Штаты накачивают Украину оружием.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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