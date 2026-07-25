Песков: Отношения РФ и США полностью зависят от подвижек по теме Украины

Прогресс в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном напрямую привязан к успехам по украинскому треку. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил газете «Известия».

Отвечая на вопрос журналистов о текущем состоянии российско-американских контактов, пресс-секретарь президента подчеркнул, что данная связка остаётся неизменной.

«Они [отношения] по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», — сказал Песков.