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Регион
25 июля, 20:10

Песков заявил о несовпадении позиций РФ и Казахстана по Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Взгляд президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на ситуацию вокруг Украины остаётся последовательным. Однако в Кремле не разделяют эту точку зрения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнёр, наш ближайший союзник», сказал Песков «Российской газете».

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Казахстанский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске 25 июля предложил заморозить конфликт на Украине. Он также указал на важность возвращения к диалогу. Политик упомянул о платформе, которую страны создали в Стамбуле. По его словам, именно там стороны добились ощутимого прогресса по главным вопросам. В Кремле объяснили, почему заморозить конфликт не получится.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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