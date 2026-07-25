Песков заявил о несовпадении позиций РФ и Казахстана по Украине

Взгляд президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на ситуацию вокруг Украины остаётся последовательным. Однако в Кремле не разделяют эту точку зрения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнёр, наш ближайший союзник», — сказал Песков «Российской газете».

Казахстанский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске 25 июля предложил заморозить конфликт на Украине. Он также указал на важность возвращения к диалогу. Политик упомянул о платформе, которую страны создали в Стамбуле. По его словам, именно там стороны добились ощутимого прогресса по главным вопросам. В Кремле объяснили, почему заморозить конфликт не получится.