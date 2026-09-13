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Регион
Опубликовано 13 сентября, 16:59

Не простил критики? Зеленский ввёл санкции против своего экс-пресс-секретаря Мендель

Зеленский внёс своего экс-пресс-секретаря Мендель в санкционный список

Обложка © ТАСС / Петр Сивков, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © ТАСС / Петр Сивков, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она работала в его команде с 2019 по 2021 год, а в последнее время стала одним из публичных критиков украинского лидера.

Весной 2026 года Мендель дала большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нём она назвала Зеленского одним из препятствий для достижения мира и выступила с рядом резких утверждений в его адрес. В частности, она заявляла о якобы употреблении им наркотиков. Независимых подтверждений этому нет.

Мендель также утверждала, что Зеленский в своё время был готов отказаться от перспективы вступления Украины в НАТО и пойти на территориальные уступки в Донбассе. Эти заявления впоследствии подверглись критике на Украине.

Примечательно, что отношения Мендель с бывшим начальником изменились кардинально. После работы в администрации она отзывалась о Зеленском значительно теплее и даже называла его «лучшим президентом в истории Украины». Теперь же бывший пресс-секретарь сама оказалась под санкциями Киева.

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Ранее Мендель заявила, что курс на борьбу «столько, сколько потребуется», выбранный Киевом и поддержанный западными странами, преподносился как проявление силы. Однако для обычных граждан он означает новые могилы, принудительную мобилизацию и разрушенные жизни.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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