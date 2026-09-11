Украине рано или поздно придётся начать переговоры с Россией, иначе добиться дипломатического урегулирования не удастся. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Суровая правда проще. Рано или поздно придется начать разговор с Россией. Иначе дипломатия не победит», — написала она в соцсети X.

Мендель также обвинила украинские власти в том, что они называют «пророссийскими» всех, кто выступает за мир или предлагает компромиссные варианты завершения конфликта. По её словам, под такой ярлык может попасть любой человек, вышедший за установленные Киевом рамки.

«Почти все, кто говорил о мире и компромиссе, были заклеймены «пророссийскими». Любые реалистичные условия для мира [у Владимира Зеленского] «пророссийские», — добавила бывшая представительница офиса президента Украины.

В Кремле ранее заявили о политической готовности сторон вернуться к диалогу. Москва рассчитывает на возобновление переговоров России, США и Украины в обозримой перспективе, однако конкретные сроки новой встречи пока не назывались.