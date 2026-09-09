Кремль рассчитывает на встречу России, США и Украины в обозримой перспективе
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Россия планирует в обозримой перспективе возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
«Есть общая инициатива, общее желание политическое выйти на возобновление трёхсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены», — сказал он.
При этом Песков не подтвердил возможность скорого согласования дорожной карты урегулирования конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать контакты с американскими представителями.
Переговорный трек между Россией, США и Украиной активизировался в начале сентября. 5 сентября представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Кремль на встречу с президентом Владимиром Путиным. На следующий день американские переговорщики отправились в Киев, где поговорили с Владимиром Зеленским.
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