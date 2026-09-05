Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что отказ от переговоров о завершении конфликта оборачивается для Украины тяжёлыми последствиями.

В публикации в соцсети X она перечислила изменения, которые, по её мнению, уже произошли в стране. Мендель указала на разрушенные города, отъезд миллионов людей, падение рождаемости и ухудшение состояния инфраструктуры.

Отдельно бывшая соратница Зеленского обратила внимание на демографические последствия конфликта. По её словам, Украина потеряла целое поколение молодых мужчин, а экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться.

«И продолжается тот же примитивный сценарий: любой разговор о заключении мира — это капитуляция, слабость, предательство будущего», — написала Мендель.

По мнению бывшей пресс-секретаря Зеленского, подобный подход позволяет использовать человеческие потери как своеобразную «моральную валюту», выдавая это за патриотизм.

Ранее Мендель заявила, что курс на борьбу «столько, сколько потребуется», выбранный Киевом и поддержанный западными странами, преподносился как проявление силы. Однако для обычных граждан он означает новые могилы, принудительную мобилизацию и разрушенные жизни.