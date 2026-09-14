Мендель назвала санкции Зеленского против неё антиконституционными

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала введённые против неё на Украине санкции нарушением конституции страны. Об этом она написала в соцсети X после включения в санкционный список сроком на десять лет.

Мендель заявила, что ограничения ввели за несколько дней до её запланированного выступления в Европарламенте. По её версии, украинские власти используют санкционный механизм против граждан, которые выступают за мирное урегулирование конфликта.

Экс-пресс-секретарь также утверждает, что после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону против неё готовили обвинение в государственной измене.

«Я знала, что готовится «государственная измена» (обвинение в государственной измене. — Прим. Life.ru) за мое интервью с Такером Карлсоном и догадывалась о возможности санкций. Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского», — заключила Мендель.

Зеленский подписал указ о санкциях против Мендель, а также ряда российских граждан и компаний. Бывшая сотрудница его офиса в последние годы публично критиковала действия украинского руководства, в том числе его решения в военной и внутренней политике.

Зеленский подписал указ о санкциях против Мендель, а также ряда российских граждан и компаний. Бывшая сотрудница его офиса в последние годы публично критиковала действия украинского руководства, в том числе его решения в военной и внутренней политике.