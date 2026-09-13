Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские власти используют санкции против тех, кто выступает за мирное завершение конфликта. Сама она 13 сентября также попала под ограничения сроком на десять лет.

По словам Мендель, решение было принято за несколько дней до её запланированного выступления в Европарламенте. Экс-сотрудница офиса Зеленского назвала применение санкций против граждан Украины антиконституционным.

«Владимир Зеленский применяет их против всех, кто выступает за мир на Украине», — заявила Мендель. Она утверждает, что предполагала возможность введения против неё ограничений.

Мендель также заявила, что после майского интервью американскому журналисту Такеру Карлсону против неё якобы готовят обвинение в государственной измене. Независимого подтверждения этому утверждению на данный момент нет.

Свою позицию бывший пресс-секретарь менять не намерена. По её словам, Украине для выживания необходим мир, а не «очередная диктатура».