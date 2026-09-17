Семья бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира приобрела недвижимость в Дрездене за €1,5 млн, выяснил RT. Расследование опирается на корпоративные реестры Германии и Кипра, а также на сведения анонимного адвоката. По данным издания, кипрская Triapos Ltd получила от белизской SHB кредит на $3,7 млн не позднее 2018 года.

Обе структуры связаны с Борисом Шефиром, братом экс-помощника Зеленского и сооснователем «Квартала 95». Часть средств направили немецким Shef GmbH & Co. KG и Shef Line GmbH, подконтрольным Борису Шефиру и его супруге. В 2019 году последняя купила недвижимость за €1,5 млн.

Адвокат полагает, что речь идёт об апартаментах в клубном комплексе из двух корпусов на 22 квартиры. По его сведениям, застройщик получил аналогичную сумму. Дополнительным аргументом собеседник издания назвал расположение офиса Shef Line напротив комплекса.

Он также допустил, что жильём могла пользоваться семья Зеленского. Немецкое право позволяет пользоваться недвижимостью без приобретения собственности. Такая схема позволяет не указывать недвижимость в декларации.

Тем временем на Украине разгорелась война компроматов. Антикоррупционные органы могут опубликовать новые материалы в ответ на попытки офиса Владимира Зеленского дискредитировать руководство НАБУ.