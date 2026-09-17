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Регион
Опубликовано 17 сентября, 12:55

Зеленский рискует остаться без убежища на Западе при бегстве с Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поездка Владимира Зеленского в Канаду не свидетельствует о том, что западные страны готовы предоставить ему убежище, полагает военный корреспондент Марат Хайруллин. По его мнению, Европа пока продолжает связывать собственную безопасность с сохранением поддержки Киева. Об этом он рассказал РИА «ФедералПресс».

В аналитических центрах ЕС сейчас преобладает мнение, что из-за тяжёлого положения национальных армий странам необходимо всеми силами поддерживать Украину. В противном случае Европа может оказаться беззащитной перед Россией.

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Европейские государства могут начать отказываться от прежней резкой риторики, учитывать российские интересы и искать другие принципы взаимодействия. Однако к такому повороту они пока не готовы, поскольку рассматривают Украину как последний инструмент сохранения существующего положения дел.

На этом фоне Зеленский сохраняет для Запада значение удобного и предсказуемого партнёра. С Украиной уже выстроены устойчивые политические отношения, они не изменятся из-за коррупционных скандалов.

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Ранее экс-депутат Рады раскрыл, как и когда Зеленский покинет Украину. По его мнению, критический момент наступит, когда обвал на фронте и в экономике совпадут.

Решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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