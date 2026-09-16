Военные Украины уже через два месяца могут остаться без зарплат. В бюджете образовались огромные дыры: морская логистика закрыта, зерновой экспорт затруднён, крупнейшие заводы остановлены. Включение печатного станка приведёт лишь к гиперинфляции. Такую картину описал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его мнению, критический момент наступит, когда обвал на фронте и в экономике совпадут. Тогда Владимир Зеленский просто сядет в самолёт и улетит — его семья и родители давно за границей.

«Британская охрана его вывезет», — заявил Олейник в интервью NEWS.ru.

При этом Запад уже выдвинул Киеву условия в обмен на помощь. Украине необходимо повысить налоги и ввести новые сборы, включая пошлины на посылки от родственников. Во-вторых, требуются законы о специальной процедуре назначения ключевых должностных лиц.

У Зеленского фактически забирают право самостоятельно определять кандидатуры. За него это будут делать комиссии с участием иностранцев. Запад ставит задачу надеть на Зеленского «окончательный намордник» и контролировать правоохранительные органы, чтобы ограничить аппетиты его окружения, расхищающего бюджет.

«Суверенитета нет, поэтому Запад формирует механизмы управления по принципу оккупационной администрации», — резюмировал экс-парламентарий.

Также ранее Владимир Олейник спрогнозировал военный переворот на Украине до зимы. По его словам, силовой сценарий является для Запада самым простым вариантом, поскольку с выборами пришлось бы «долго заморачиваться».