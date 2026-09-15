Западные партнёры Украины пытаются «надеть намордник» на Владимира Зеленского и заставить его меньше воровать. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru заявил, что если взять экс-комика под контроль не удастся, в республике могут организовать военный переворот ещё до наступления зимы.

По мнению эксперта, силовой сценарий является для Запада самым простым вариантом, поскольку с выборами пришлось бы «долго заморачиваться». Олейник подчеркнул, что с наступлением холодов украинцы начнут мёрзнуть, и протест против холодных квартир может выплеснуться на улицы. Именно поэтому, по его словам, для удержания власти понадобятся «самые отмороженные националисты», способные силой загнать людей обратно в ледяные квартиры.

Бывший парламентарий отметил, что конкретная фигура, которая заменит Зеленского, не имеет принципиального значения. Куда важнее, что Киев уже «вошёл в пике», из которого ему не выйти. Олейник выразил уверенность, что нынешний режим в любом случае рухнет сам собой, и это лишь вопрос времени.

А ранее Зеленского сочли большой трагедией для Украины. Бывшая пресс-секретарь главаря киевского руководства отметила, что Зеленский — главное препятствие на пути к мирному урегулированию. Он всеми силами пытается удержать власть на Украине.