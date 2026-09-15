Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его трагедией для Украины. Свою оценку она опубликовала в соцсети X.

«Владимир Зеленский является трагедией для Украины», — написала Мендель.

В последние годы она регулярно выступает с критикой украинского руководства. Ранее Мендель называла Зеленского одним из препятствий на пути к мирному урегулированию и утверждала, что он стремится сохранить власть на Украине.

Бывшая пресс-секретарь также выступала против отдельных решений Киева во внутренней и военной политике. Её публичные заявления неоднократно расходились с позицией нынешнего украинского руководства.

Ранее Мендель назвала введённые против неё на Украине санкции антиконституционными. Ограничения сроком на десять лет появились за несколько дней до её запланированного выступления в Европарламенте. Экс-пресс-секретарь утверждала, что санкционный механизм используют против граждан, которые выступают за мирное урегулирование. Она также заявляла о подготовке обвинения в государственной измене после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.