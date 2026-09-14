«Даже если небо упадёт»: В Китае объяснили, почему Зеленский оказался в политической ловушке

Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором между продолжением курса Украины на НАТО и условиями возможного урегулирования конфликта с Россией. К такому выводу пришли китайские обозреватели издания Sohu.

Авторы обращают внимание на изменение риторики Зеленского. Ещё в августе он заявлял, что Киев не намерен искать альтернативу вступлению в Североатлантический альянс, однако в сентябре признал: Украину подталкивают к форматам, которые должны убедить Россию в том, что она никогда не станет членом НАТО.

При этом Зеленский продолжает называть вступление страны в альянс выгодным для Европы и одной из возможных гарантий безопасности. Китайские авторы считают, что такое положение существенно сужает пространство для политического манёвра Киева.

Ещё более чувствительным вопросом остаются территории. Как отмечают обозреватели, Зеленский может допускать изменение позиции по НАТО, однако официальное признание новых территориальных реалий для него связано с серьёзными внутриполитическими рисками. Именно поэтому его положение авторы публикации, перевод которой предоставило РИА «ФедералПресс», характеризуют как практически безвыходное.

Ранее Владимир Зеленский в очередной раз назвал вступление Украины в НАТО гарантией безопасности для всей Европы. Он утверждал, что альянс якобы получит от Киева боевой опыт, вооружения и военные технологии, а само членство может стать одним из путей завершения конфликта.