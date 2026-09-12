Владимир Зеленский поведал, что членство Украины в НАТО является гарантией безопасности для Европы. Его слова приводит «Европейская правда».

«Украина в НАТО — это гарантия безопасности для Европы, потому что такой сильной армии в Европе пока нет», — высказал своё мнение Зеленский.

По его оценке, альянс укрепится за счёт присоединения Незалежной — речь идёт о вооружении, военных технологиях, боевом опыте и потенциале армии. Зеленский также считает, что вступление в НАТО может стать путём выхода из конфликта с Россией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявляла, что отказ Украины от вступления в НАТО — ключевое условие переговоров по урегулированию. По её словам, возможное присоединение соседней страны к альянсу «небезопасно» для России.