Официальный отказ Киева от членства в НАТО может стать реальной базой для урегулирования конфликта. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, это один из ключевых пунктов, который касается безопасности России.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» напомнила, что после разрушения Берлинской стены были устные договорённости о том, что альянс не будет расширяться на восток. Однако на практике этого не произошло — НАТО вплотную приблизилось к границам России, а Украина, по её выражению, стала полигоном для альянса. Поэтому вопрос о членстве Киева в организации Москва рассматривает как вопрос устранения угрозы с запада.

А ранее политолог увидел в словах Валерия Залужного признаки скорого «конца» НАТО. Посол Украины в Лондоне признал, что страна никогда не станет частью альянса и ещё долго не догонит Россию в военной сфере. Эксперт отметил, что Залужный теперь говорит как представитель английского истеблишмента, а его слова связаны с противостоянием Европы и администрации президента США.