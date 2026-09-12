Американский журналист Такер Карлсон назвал украинское правительство тоталитарным режимом и заявил, что в стране отсутствуют основные права и свободы. Такое мнение он высказал в интервью программе Going Underground на RT.

Карлсон заявил, что на Украине, по его мнению, нет свободы слова и свободы передвижения. Также журналист подверг критике отсутствие президентских выборов и действия украинских властей в отношении крупнейшей христианской конфессии страны.

«Это неоспоримый факт, что украинское правительство — тоталитарный режим, в котором нет свободы слова, свободы передвижения, а президент не избран народом. Они запретили крупнейшую христианскую конфессию в стране, посадили священников в тюрьму», — сказал он.

Американский журналист также выразил сожаление, что, по его мнению, многие образованные и светские жители Великобритании не знают об этих обстоятельствах.

Карлсон заявил, что западная аудитория получает информацию об Украине в том числе из материалов Би-би-си и NBC News, которые, по его оценке, представляют киевские власти в более выгодном свете.

В том же интервью журналист рассуждал о конфликте вокруг Украины и риске дальнейшей эскалации. Карлсон, в частности, заявил, что опасается перерастания нынешнего противостояния в более масштабный конфликт.

Ранее Такер Такер признался, что Москва показалась ему куда приятнее, чем Нью-Йорк. Американский журналист считает столицу РФ «бесконечно лучше» — это процветающий город, состояние которого позволяет судить о направлении изменений в мире.