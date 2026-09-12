Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва произвела на него гораздо более приятное впечатление, чем Нью-Йорк. О своих поездках в российскую столицу он рассказал в интервью RT.

«Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного лучше Нью-Йорка, бесконечно лучше. Гораздо больше и гораздо приятней», — сказал Карлсон.

По словам журналиста, по прибытии в Москву он увидел процветающий город. Карлсон считает, что состояние российской столицы позволяет судить о направлении мировых изменений.

Он также рассказал, что в США его критиковали за положительные отзывы о Москве. При этом журналист подчеркнул, что лишь делился собственными наблюдениями.

В 2024 году Карлсон дважды приезжал в Россию для интервью: в феврале он беседовал с президентом Владимиром Путиным, а в декабре — с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал поведение Владимира Зеленского и украинской делегации на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Комментируя в соцсети X кадры, на которых представители Киева улыбаются и шутят, он назвал их поведение позором. По мнению Боуза, такой тон общения не соответствовал серьёзности ситуации.