«Двойная игра»: Заявившего о невозможности победы Зеленского обвинили в манипуляции
Полковник Арзанов счёл политической уловкой смену риторики Зеленского о победе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Заявление Владимира Зеленского о невозможности победы в конфликте — попытка заранее подготовить оправдание перед украинцами, считает член президиума организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов.
«Зеленский, как всегда, пытается вести двойную игру. Это точно не прозрение. С самого начала было понятно, что Россию победить нельзя», — заявил собеседник сайта MK.ru.
Тяжёлое положение Украины заставляет Зеленского готовиться к неблагоприятному исходу. Он допускает потерю власти и рассчитывает впоследствии ссылаться на собственные предупреждения о недостижимости победы.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности победы в конфликте. Он распространил эту оценку как на Украину, так и на Россию.
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