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Опубликовано 17 сентября, 08:00

«Двойная игра»: Заявившего о невозможности победы Зеленского обвинили в манипуляции

Полковник Арзанов счёл политической уловкой смену риторики Зеленского о победе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заявление Владимира Зеленского о невозможности победы в конфликте — попытка заранее подготовить оправдание перед украинцами, считает член президиума организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов.

«Зеленский, как всегда, пытается вести двойную игру. Это точно не прозрение. С самого начала было понятно, что Россию победить нельзя», — заявил собеседник сайта MK.ru.

Тяжёлое положение Украины заставляет Зеленского готовиться к неблагоприятному исходу. Он допускает потерю власти и рассчитывает впоследствии ссылаться на собственные предупреждения о недостижимости победы.

«Политический манёвр»: Экс-депутат Рады объяснил признание Зеленского о невозможности победы
«Политический манёвр»: Экс-депутат Рады объяснил признание Зеленского о невозможности победы

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности победы в конфликте. Он распространил эту оценку как на Украину, так и на Россию.

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Борис Эльфанд
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