Заявление Владимира Зеленского о невозможности победы в конфликте — попытка заранее подготовить оправдание перед украинцами, считает член президиума организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов.

«Зеленский, как всегда, пытается вести двойную игру. Это точно не прозрение. С самого начала было понятно, что Россию победить нельзя», — заявил собеседник сайта MK.ru.

Тяжёлое положение Украины заставляет Зеленского готовиться к неблагоприятному исходу. Он допускает потерю власти и рассчитывает впоследствии ссылаться на собственные предупреждения о недостижимости победы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности победы в конфликте. Он распространил эту оценку как на Украину, так и на Россию.