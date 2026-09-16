«Политический манёвр»: Экс-депутат Рады объяснил признание Зеленского о невозможности победы
Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский признал невозможность победы над Россией
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Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что Владимир Зеленский признал невозможность победы над Россией не по своей воле. По его мнению, на экс-комика давит глава Белого дома Дональд Трамп, а сам шаг продиктован скорыми выборами в Конгресс США.
Килинкаров в интервью NEWS.ru напомнил, что ранее говорил о таком развитии событий. По его словам, после завершения 40-дневного плана атак на Россию Зеленский попытается пойти на максимальную деэскалацию, чтобы выйти на энергетическое или иное перемирие в любой форме.
«Он понимает, что это нужно республиканцу Трампу в преддверии предвыборной кампании. Очевидно, что ВСУ терпят поражение. Украине приходится искать варианты выхода из конфликта», — заявил экс-парламентарий.
При этом Килинкаров подчеркнул: Зеленский не принимает такие решения самостоятельно. Он зависит от европейских спонсоров. А Европа пока не демонстрирует готовности закончить конфликт.
А ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не победит. По его словам, в этом конфликте не может быть победы для двух сторон. Кроме того, главарь киевского руководства исключил выборы на Украине до возвращения 9 млн беженцев.
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