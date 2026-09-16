Владимир Зеленский признал, что Украина не победит

Владимир Зеленский заявил, что в конфликте на Украине, уже не может быть победы. Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу CBC News.

«Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно», — сказал Зеленский.