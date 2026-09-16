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Опубликовано 16 сентября, 09:55

Владимир Зеленский признал, что Украина не победит

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский заявил, что в конфликте на Украине, уже не может быть победы. Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу CBC News.

«Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно», — сказал Зеленский.

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Ранее Life.ru писал, что Зеленский усомнился в возобновлении переговоров до завершения парламентских выборов в России. При этом он рассчитывает в конце сентября встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке и после этого добиться продвижения диалога. Зеленский также говорил, что украинская и американская переговорные команды продолжают поддерживать контакты.

Главные заявления мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru

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Александра Мышляева
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