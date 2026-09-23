Бывший участник батальона «Айдар»* Евгений Савицкий, критиковавший украинское военное командование, ТЦК и Владимира Зеленского, может находиться под стражей СБУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, после серии критических публикаций к Савицкому приехали вооружённые полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины. Вскоре после этого мужчина перестал вести социальные сети.

«По всей видимости, Савицкий не послушал вооружённых людей, пришедших к нему в первый раз, и теперь сидит где-то в подвале СБУ на перевоспитании», — заявил представитель российских силовых структур.

Ранее Life.ru сообщал, что СБУ задержала военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова, призывавшего украинцев выйти на протест к офису Владимира Зеленского. Сам Тодоров ранее допускал, что после публичных призывов его могут задержать, а позднее назначил новую дату акции на 3 октября.

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