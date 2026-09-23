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Опубликовано 23 сентября, 19:01

Замолчал после визита силовиков: Критиковавший командование экс-боец «Айдара»* мог оказаться в подвале СБУ

ТАСС: СБУ может удерживать экс-бойца «Айдара»* в подвале

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывший участник батальона «Айдар»* Евгений Савицкий, критиковавший украинское военное командование, ТЦК и Владимира Зеленского, может находиться под стражей СБУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, после серии критических публикаций к Савицкому приехали вооружённые полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины. Вскоре после этого мужчина перестал вести социальные сети.

«По всей видимости, Савицкий не послушал вооружённых людей, пришедших к нему в первый раз, и теперь сидит где-то в подвале СБУ на перевоспитании», — заявил представитель российских силовых структур.

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Ранее Life.ru сообщал, что СБУ задержала военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова, призывавшего украинцев выйти на протест к офису Владимира Зеленского. Сам Тодоров ранее допускал, что после публичных призывов его могут задержать, а позднее назначил новую дату акции на 3 октября.

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* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Юрий Лысенко
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