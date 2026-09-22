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Опубликовано 22 сентября, 10:11

«Я слышала, как ломаются кости»: Волонтёр раскрыла шокирующую правду о пытках в СБУ

Волонтёр Марина Тумская рассказала о пытках в СБУ в 2015 году и угрозах дочери

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Волонтёр Фонда Марии Пироговой Марина Тумская рассказала, что провела 11 дней в заключении у СБУ, где её пытали и угрожали насилием над дочерью. Воспоминаниями о событиях 2015 года она поделилась с RT.

До задержания женщина работала в детской больнице Краматорска и доставляла инсулин людям с диабетом, оставшимся без лекарств во время украинской АТО. По её словам, в подвале от неё требовали назвать имена и телефоны тех, с кем она сотрудничала в Донецке. Во время пыток ей наносили порезы ножом.

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После освобождения под подписку от волонтёра хотели добиться содействия в поиске горожан, несогласных с украинской властью. Женщина призналась, что особенно боялась за детей: сотрудники СБУ угрожали привезти её дочь и подвергнуть насилию.

Она также рассказала о молодом человеке, которого сотрудники спецслужбы избили до смерти. После пережитого даже звук разматываемого скотча вызывает у неё болезненную реакцию.

«Я слышала, как ломаются кости, я слышала, как человек захлёбывается, как тело падает. И когда вот в такой мусорный пакет слышно, как упаковали тело... Эти звуки меня с 2015 года преследуют», — отметила волонтёр.

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Ранее в Одессе сотрудника ТЦК приговорили к семи годам заключения за пытки и похищения людей. Суд установил, что он задерживал граждан без участия полиции, избивал их и угрожал сексуальным насилием.

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Борис Эльфанд
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