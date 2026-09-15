Клеймо-трезубец и сверло: Лантратова рассказала о пытках мирных курян со стороны ВСУ

Военнослужащие ВСУ расстреливали мирных жителей Курской области прямо в их домах и подвергали граждан пыткам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, выступая на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Когда они вторглись в Курскую область, то более 2 тысяч людей оказались в страшной жизненной ситуации, многих мирных людей расстреливали прямо в домах, расстреливали пожилых людей, погибали даже дети», — сказала омбудсмен.

Среди экспонатов она показала клеймо в виде трезубца, которым, по её словам, украинские военные клеймили российских военнослужащих и мирных граждан в Курской области. Омбудсмен сравнила этот способ с практиками, которые применяли нацисты в годы Великой Отечественной войны.

Лантратова также продемонстрировала сверло, которое, как она утверждает, использовалось при пытках священнослужителя. По словам омбудсмена, одна из мирных жительниц после подобных издевательств ещё долго заново училась ходить.

Ранее Life.ru рассказывал о вернувшихся из украинского плена жителях Курской области, которые сообщили о жестоком обращении. Губернатор Александр Хинштейн говорил, что освобождённых держали в колониях вместе с уголовниками, избивали и плохо кормили. Один из мужчин рассказал, что ему выжгли на руке букву Z.