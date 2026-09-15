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Опубликовано 15 сентября, 10:34

«Надеюсь, всё получится»: Лантратова рассказала о подготовке нового обмена с Украиной

Лантратова сообщила об активном диалоге с Украиной по новому обмену

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Россия и Украина активно обсуждают проведение нового обмена военнопленными. Об этом на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Её статус омбудсмена подтверждается официальными данными.

«На самом активном этапе [находится диалог об обмене пленными]. Планируем. По дате пока не скажу, планируем, надеюсь, что всё получится», — сказала омбудсмен.

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Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Россией и Украиной нового крупного обмена пленными. Тогда Лантратова сообщила о согласовании списков, не называя конкретных сроков. До этого, 24 августа, в Белоруссии состоялся обмен по формуле «10 на 10», а 19 августа стороны вернули друг другу по 103 военнослужащих.

Больше новостей о переговорах, дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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