«Надеюсь, всё получится»: Лантратова рассказала о подготовке нового обмена с Украиной

Россия и Украина активно обсуждают проведение нового обмена военнопленными. Об этом на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Её статус омбудсмена подтверждается официальными данными.

«На самом активном этапе [находится диалог об обмене пленными]. Планируем. По дате пока не скажу, планируем, надеюсь, что всё получится», — сказала омбудсмен.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Россией и Украиной нового крупного обмена пленными. Тогда Лантратова сообщила о согласовании списков, не называя конкретных сроков. До этого, 24 августа, в Белоруссии состоялся обмен по формуле «10 на 10», а 19 августа стороны вернули друг другу по 103 военнослужащих.