Украинская сторона при согласовании обменов выборочно подходит к возвращению своих военнопленных, из-за чего сотни военнослужащих ВСУ остаются в России годами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, на переговорах Киев в первую очередь добивается включения в списки определённых категорий пленных, в том числе офицеров радикальных подразделений и участников «Азова»*.

«Украина ведёт себя в смысле обменов как торгаш на привозе. У них в рамках переговорного процесса, когда идёт согласование списков, есть свои приоритеты, кого они хотят забрать», — сказал Мирошник РИА «Новости».

Дипломат утверждает, что у российской стороны есть списки с сотнями украинских военнослужащих, которых Киев длительное время не включает в обмены.

«Этих хотим, а этих не хотим. Да, пожалуйста, нам вот подороже заверните, потому что то, что там рядовые, нас вообще не интересует», — заявил Мирошник журналистам в Российском культурном центре в Пекине.

По словам посла, Москва придерживается другого подхода и стремится вернуть из украинского плена всех российских военнослужащих, а также гражданских. Мирошник добавил, что Россия выступает за проведение гуманитарных обменов без политизации процесса.

Напомним, 19 августа Россия и Украина провели обмен военнопленными, в рамках которого каждая сторона вернула по 103 человека. После этого переговоры о следующих этапах обмена продолжились. Ещё один обмен состоялся 26 августа — тогда Москва и Киев передали друг другу по десять человек.

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