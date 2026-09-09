Песков: Россия продолжает работу по обмену пленными с Украиной

Россия продолжает работу по обмену пленными с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжается работа по обмену пленными с Украиной», — сказал он на брифинге.

Напомним, 19 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 103 человека. Российское Минобороны сообщило о возвращении российских военнослужащих, а Владимир Зеленский заявил, что среди освобождённых украинцев были бойцы ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. После обмена стороны продолжили обсуждать новые этапы возвращения пленных. Кроме того, 26 августа сообщалось об обмене по формуле «10 на 10».