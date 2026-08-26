Лантратова сообщила об обмене пленными с Украиной по формуле «10 на 10»
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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «10 на 10». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова 26 августа.
«Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой», — сказала Лантратова журналистам.
Омбудсмен добавила, что новые обмены пленными могут произойти в ближайшее время.
Ранее отмечалось, что Киев систематически отклоняет инициативы Москвы по обмену пленными и не стремится возвращать всех своих военнослужащих. Только в июле российская сторона выступала с тремя подобными предложениями. Москва на постоянной основе передаёт Киеву списки граждан РФ, ожидающих обмена, однако украинская сторона не торопится ни возвращать российских военных, ни забирать собственных.
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