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26 августа, 09:09

Лантратова сообщила об обмене пленными с Украиной по формуле «10 на 10»

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «10 на 10». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова 26 августа.

«Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой», — сказала Лантратова журналистам.

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Лантратова: Россия и Украина готовят новый крупный обмен пленными

Омбудсмен добавила, что новые обмены пленными могут произойти в ближайшее время.

Ранее отмечалось, что Киев систематически отклоняет инициативы Москвы по обмену пленными и не стремится возвращать всех своих военнослужащих. Только в июле российская сторона выступала с тремя подобными предложениями. Москва на постоянной основе передаёт Киеву списки граждан РФ, ожидающих обмена, однако украинская сторона не торопится ни возвращать российских военных, ни забирать собственных.

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Никита Никонов
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