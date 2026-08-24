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24 августа, 12:33

10 военных ВС РФ вернули из плена ВСУ в рамках спецобмена благодаря Лукашенко

Обложка © NEWS.BY

Обложка © NEWS.BY

Десять российских военнослужащих, ранее находившихся в плену ВСУ, вернулись домой в рамках спецобмена с Украиной. Об этом сообщил белорусский канал Первый информационный, отметив участие Минска в проведении гуманитарной миссии.

По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко был задействован механизм обмена, в рамках которого на родину также вернулись 10 граждан Украины. В Минске заявили, что процедура прошла с соблюдением норм международного гуманитарного права.

Республика продолжает выступать площадкой для проведения гуманитарных инициатив и поддержания диалога между сторонами конфликта.

Зеленский заявил о «специальном» обмене: Россия вернула 10 бойцов ВСУ, которые считались пропавшими
Зеленский заявил о «специальном» обмене: Россия вернула 10 бойцов ВСУ, которые считались пропавшими

Неделей ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103». Тогда стороны освободили солдат при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Минобороны показало первые кадры с возвращёнными из плена российскими военными.

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Андрей Бражников
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