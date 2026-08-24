Десять российских военнослужащих, ранее находившихся в плену ВСУ, вернулись домой в рамках спецобмена с Украиной. Об этом сообщил белорусский канал Первый информационный, отметив участие Минска в проведении гуманитарной миссии.

По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко был задействован механизм обмена, в рамках которого на родину также вернулись 10 граждан Украины. В Минске заявили, что процедура прошла с соблюдением норм международного гуманитарного права.

Республика продолжает выступать площадкой для проведения гуманитарных инициатив и поддержания диалога между сторонами конфликта.

Неделей ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103». Тогда стороны освободили солдат при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Минобороны показало первые кадры с возвращёнными из плена российскими военными.