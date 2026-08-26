Лантратова: Россия и Украина готовят новый крупный обмен пленными

Россия и Украина начали согласование списков для нового крупного обмена пленными. Подготовку процедуры подтвердила Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Мы готовим ещё один достаточно большой обмен, согласовываются списки», – сказала Лантратова в беседе с ТАСС.

По словам омбудсмена, работа над перечнями военнослужащих продолжается. Конкретные сроки проведения обмена и его возможный формат пока не раскрываются.

Последний крупный обмен между сторонами состоялся 19 августа. Тогда Россия получила 103 военнослужащих, а взамен передала 103 пленных бойцов ВСУ. Кроме того, 24 августа стало известно ещё об одном обмене по формуле «10 на 10», который прошёл в Гомельской области Белоруссии.

Ранее Life.ru писал, что в ООН заявили о жалобах российских пленных на пытки и жестокое обращение на Украине. Замгенсека организации Розмари Дикарло призвала стороны выполнять нормы международного гуманитарного права и ускорить освобождение оставшихся военнопленных. По её словам, возвращение людей из плена остаётся важным вопросом для их семей и близких.