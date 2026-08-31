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30 августа, 22:35

Лантратова заявила о непрерывных переговорах с Украиной по обмену пленными

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Россия продолжает переговоры с Украиной по обмену военнопленными и гражданскими. Работа по этому вопросу идёт непрерывно, рассказала Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В рамках переговоров стороны сверяют списки пленных и согласовывают порядок проведения обменов. Москва и Киев также занимаются поиском людей, которые числятся пропавшими без вести. Кроме того, стороны передают военнопленным посылки и письма от родственников.

«Сейчас мы работаем над деталями следующего большого обмена. Я продолжу эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом», сказала омбудсмен в интервью газете «Известия».

По словам Лантратовой, отдельные вопросы удаётся согласовать достаточно быстро. При этом украинская сторона продолжает настаивать на требованиях, которые Россия считает неприемлемыми.

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Ранее Лантратова рассказывала о случаях, когда российские военнослужащие месяцами находились в так называемом теневом плену на Украине. По её словам, до мест содержания, которые доступны Международному комитету Красного Креста, такие военные добирались не сразу. Омбудсмен также заявляла о существовании на Украине мест, которые она назвала «пыточными подвалами». По её словам, представители Международного комитета Красного Креста не имеют туда доступа.

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Лия Мурадьян
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