Электричество, препараты и собаки: В МИД заявили о пытках российских пленных на Украине
МИД: В украинских тайных тюрьмах пленных истязают и используют собак
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Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА «Новости», что российских пленных, по его данным, истязают в тайных тюрьмах на Украине.
«Там постоянное избиение, использование электрических стульев, медицинских препаратов, собак, признаки сексуального насилия. Это все, к сожалению, есть. Вот таких истязаний, к сожалению, появляется всё больше и больше», — заявил он.
По словам дипломата, западные союзники Киева знают о существовании таких транзитных мест содержания, но не добиваются доступа к ним.
«Страны, которые выделяют колоссальные деньги на их (ВСУ. — Прим. Life.ru) содержание, почему-то ограничиваются констатацией — да, где-то там что-то бывает, но не разбираются в деталях», — отметил Мирошник.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что российские военнослужащие могут месяцами находиться в «теневом плену» на Украине. По её словам, девять бойцов удалось освободить благодаря переговорам с украинской стороной.
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