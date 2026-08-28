Электричество, препараты и собаки: В МИД заявили о пытках российских пленных на Украине

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА «Новости», что российских пленных, по его данным, истязают в тайных тюрьмах на Украине.

«Там постоянное избиение, использование электрических стульев, медицинских препаратов, собак, признаки сексуального насилия. Это все, к сожалению, есть. Вот таких истязаний, к сожалению, появляется всё больше и больше», — заявил он.

По словам дипломата, западные союзники Киева знают о существовании таких транзитных мест содержания, но не добиваются доступа к ним.

«Страны, которые выделяют колоссальные деньги на их (ВСУ. — Прим. Life.ru) содержание, почему-то ограничиваются констатацией — да, где-то там что-то бывает, но не разбираются в деталях», — отметил Мирошник.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что российские военнослужащие могут месяцами находиться в «теневом плену» на Украине. По её словам, девять бойцов удалось освободить благодаря переговорам с украинской стороной.