Лантратова заявила о «пыточных подвалах» для пленных бойцов ВС РФ на Украине

Российские военнослужащие могут месяцами находиться в так называемом теневом плену на Украине, прежде чем попасть в места содержания, доступные Международному комитету Красного Креста. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

По её словам, помимо официальных мест содержания пленных на Украине существуют «пыточные подвалы», куда представители Красного Креста не имеют доступа.

«И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», — рассказала Лантратова.

Она также сообщила, что благодаря контактам и переговорам с украинской стороной из такого «теневого» плена удалось вызволить девять российских военнослужащих.

Ранее вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий рассказал о пытках током, холодом и голодом. По его словам, жестокому обращению подвергались и другие бойцы, находившиеся вместе с ним в плену.