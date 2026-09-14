Мать бойца СВО рассказала, как её сына пытали в плену ВСУ и вымогали 200 тыс. рублей

Мать российского военнослужащего Александра, которого девять месяцев искали и уже считали погибшим, заявила, что во время его пребывания в украинском плену его пытали, а у семьи требовали 200 тыс. рублей за освобождение бойца. Об этом женщина рассказала корреспонденту RT Илье Васюнину.

Российский военнослужащий вернётся к семье из украинского плена. Видео © RT

По её словам, с неизвестного номера с ней связались люди, которых она назвала украинскими военными. Они прислали фотографию раненого Александра и потребовали деньги за его освобождение.

«Они его вот так раскинули, ноги все изуродованные, всё сожжено. Там катетер стоит, капельница какая-то», — рассказала собеседница телеканала.

Получив снимки и переписку, мать военнослужащего обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой и передала ей все имеющиеся материалы.

«Яна Валерьевна собрала стол: там Красный Крест, Министерство обороны — все там как раз были. И она это всё на обзор выставила, и все увидели», — рассказала женщина.

В августе Александр вернулся в Россию в рамках обмена. Всё время поисков мать, по её словам, старалась не терять надежду ради семьи: помимо Александра у неё ещё пятеро детей, причём двое также участвуют в СВО.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обвинил иностранных наёмников ВСУ в пытках российских военнослужащих в тайных местах содержания. По его словам, среди таких людей встречаются радикально настроенные бойцы, которые издеваются над безоружными, ранеными и ослабленными пленными.