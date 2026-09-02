Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 06:03

«На безоружных легче»: Мирошник рассказал, кто пытает российских пленных в тайных тюрьмах ВСУ

Мирошник заявил о пытках российских пленных иностранными наёмниками ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева, участвуют в пытках российских военнослужащих в секретных местах содержания. Об этом РИА «новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Среди иностранных бойцов, присоединившихся к ВСУ, встречаются люди с радикальными взглядами. При этом таких наёмников немного. Особенно подобные люди оказываются в лагерях и тайных местах заключения. Там они, как заявил Мирошник, могут проявлять садистские и психопатические наклонности.

Помимо иностранцев, в таких местах находятся перебежчики. Он также рассказал о лицах с психическими отклонениями, которые демонстрируют резко негативное отношение к русским.

«Легче всего это сделать на безоружных и слабых, на раненых. Быть полицаями они могут», — сказал Мирошник.

Языковой хаос в ВСУ: Латиноамериканские наёмники жалуются на непонятный английский сослуживцев
Языковой хаос в ВСУ: Латиноамериканские наёмники жалуются на непонятный английский сослуживцев

Ранее сообщалось, что за четыре недели августа потери украинских подразделений и иностранных наёмников составили около 38 645 человек убитыми и ранеными. В расчёт вошли как санитарные, так и безвозвратные потери. За тот же период российские военнослужащие уничтожили один истребитель МиГ-29, около 28 тысяч беспилотных аппаратов и 18 безэкипажных катеров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar