Иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева, участвуют в пытках российских военнослужащих в секретных местах содержания. Об этом РИА «новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Среди иностранных бойцов, присоединившихся к ВСУ, встречаются люди с радикальными взглядами. При этом таких наёмников немного. Особенно подобные люди оказываются в лагерях и тайных местах заключения. Там они, как заявил Мирошник, могут проявлять садистские и психопатические наклонности.

Помимо иностранцев, в таких местах находятся перебежчики. Он также рассказал о лицах с психическими отклонениями, которые демонстрируют резко негативное отношение к русским.

«Легче всего это сделать на безоружных и слабых, на раненых. Быть полицаями они могут», — сказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что за четыре недели августа потери украинских подразделений и иностранных наёмников составили около 38 645 человек убитыми и ранеными. В расчёт вошли как санитарные, так и безвозвратные потери. За тот же период российские военнослужащие уничтожили один истребитель МиГ-29, около 28 тысяч беспилотных аппаратов и 18 безэкипажных катеров.