Почти 39 тысяч за месяц: Марочко подсчитал потери ВСУ и наёмников в августе

Потери ВСУ и иностранных наёмников за четыре недели августа составили около 38 645 человек убитыми и ранеными. Такую оценку привёл военный эксперт Андрей Марочко, проанализировав данные Минобороны России.

«Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за четыре недели августа составили около 38 645 украинских боевиков и наемников», — сказал он во время прямого эфира во «ВКонтакте».

По подсчётам Марочко, за тот же период российские военные уничтожили один самолёт МиГ-29, около 28 тысяч беспилотников и 18 безэкипажных катеров.

Эксперт также сообщил об уничтожении 61 морского судна, 15 танков, шести боевых машин реактивных систем залпового огня и 221 орудия полевой артиллерии. В его подсчёты вошли также 137 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и более 2,7 тысячи единиц различной военной техники.

Ранее Марочко уже оценивал недельные потери ВСУ. За предыдущий отчётный период он насчитал почти 9,9 тысячи военнослужащих и иностранных наёмников убитыми и ранеными, также опираясь на данные Минобороны РФ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал, что потери ВСУ за время СВО приближаются к 2,5 млн солдат.