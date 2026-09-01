Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что обучение в бомбоубежищах и под звуки воздушных тревог «закаляет» украинских детей. Такое обращение к школьникам он опубликовал 1 сентября по случаю начала учебного года.

По словам Буданова*, часть детей в этот день села за парты в обычных классах, а часть — в укрытиях и подземных школах.

«Знание — оружие. Учёба — дисциплина», — заявил он.

Буданов* также назвал каждую решённую в бомбоубежище задачу и урок под звуки сирен своеобразной «пощёчиной» России. При этом он заявил, что дети, которым приходится учиться в таких условиях, формируют «сильное поколение Украины будущего».

В конце обращения глава офиса Зеленского добавил, что власти рассчитывают вернуть школьников к обычной жизни и занятиям без необходимости спускаться в укрытия.

Ранее Буданов* заявлял о необходимости ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек для поддержания численности ВСУ. Эти слова вызвали вопросы о масштабах потерь украинской армии. Потребность в таком количестве новых военнослужащих может свидетельствовать о более серьёзной ситуации с потерями, чем официально сообщают украинские власти.

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