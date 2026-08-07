Потери украинской армии за время специальной военной операции приближаются к 2,5 миллиона человек. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Цифра [потерь ВСУ] уже давно перешагнула за 2 млн. Мы должны уже для себя понимать, что она движется примерно к 2,5 млн», — приводит его слова ТАСС.

Алаудинов также отметил, что Киев не выдаёт тела погибших родным и не проводит экспертизы перед захоронением. По его словам, хозяевам нынешней украинской власти безразличны потери как с той, так и с другой стороны — у них свои цели и задачи.

А ранее Владимир Зеленский заявил, что безвозвратные потери ВСУ за всё время конфликта с Россией составили 50 тысяч человек. Но если допустить, что это утверждение верно, тогда выходит, что с февраля по июль около пяти тысяч украинских военнослужащих каким-то образом «вернулись к жизни» — ведь ранее Зеленский сообщал о 55 тысячах погибших бойцов ВСУ.