Украинские военные во время вторжения в Курскую область убивали мирных жителей — в том числе детей и пенсионеров — исключительно ради развлечения, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Об этом он сказал в годовщину атаки ВСУ на регион.

«6 августа [2024 года] наши враги вторглись на территорию Курской области, в результате чего погибло мирное население — женщины, дети, старики, которых действительно убивали ради забавы», — сказал Алаудинов ТАСС.

Он также назвал это вторжение одним из самых тяжёлых моментов в истории России. По его словам, ответственность за остановку врага, вторгшегося с огромными силами и ресурсами, до сих пор отзывается при каждом воспоминании о тех событиях. Напомним, вторжение началось 6 августа 2024 года, полная зачистка территории длилась 264 дня и завершилась 26 апреля 2025 года.