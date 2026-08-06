«Убивали ради забавы»: Алаудинов рассказал, чем ВСУ занимались в Курской области
Алаудинов: Солдаты ВСУ убивали детей и пенсионеров в Курской области ради забавы
Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Украинские военные во время вторжения в Курскую область убивали мирных жителей — в том числе детей и пенсионеров — исключительно ради развлечения, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Об этом он сказал в годовщину атаки ВСУ на регион.
«6 августа [2024 года] наши враги вторглись на территорию Курской области, в результате чего погибло мирное население — женщины, дети, старики, которых действительно убивали ради забавы», — сказал Алаудинов ТАСС.
Он также назвал это вторжение одним из самых тяжёлых моментов в истории России. По его словам, ответственность за остановку врага, вторгшегося с огромными силами и ресурсами, до сих пор отзывается при каждом воспоминании о тех событиях. Напомним, вторжение началось 6 августа 2024 года, полная зачистка территории длилась 264 дня и завершилась 26 апреля 2025 года.
Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что 302 жителя приграничных районов Курской области до сих пор считаются пропавшими без вести. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Освобождение региона от украинских сил завершилось в апреле 2025 года.
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