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Опубликовано 7 октября, 03:41

Захарова с иронией обратилась к ЕС из-за бойни полиции с подростками во Франции

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас и других представителей ЕС высказаться по поводу столкновений полиции с участниками протестов во Франции. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

«Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» — подайте голос», — написала Захарова.

Граната взорвалась в руке: Ребёнок остался инвалидом во время протестов во Франции
Граната взорвалась в руке: Ребёнок остался инвалидом во время протестов во Франции

Во Франции продолжаются массовые акции старшеклассников, которые требуют улучшения условий обучения, увеличения финансирования школ и решения проблемы нехватки преподавателей. 6 октября протесты прошли сразу в нескольких городах страны. Политолог Сергей Станкевич ранее заявил, что школьные протесты во Франции приведут к серьёзному обновлению политической элиты. По его оценке, накопившееся недовольство общества отразится на президентских выборах 2027 года.

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Артём Гапоненко
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