Свобода, равенство, чистки! Политолог раскрыл последствия школьных протестов во Франции

Школьные протесты во Франции приведут к серьёзному обновлению политической элиты, считает политолог Сергей Станкевич. По его оценке, накопившееся недовольство общества отразится на президентских выборах 2027 года.

Выступления против нехватки учителей и ветхих школьных зданий уже поддержали студенты и профсоюзы. Следующими к ним могут присоединиться родители и муниципальные служащие крупных городов, которых затрагивают беспорядки.

«Французы произведут очень существенную чистку нынешней провалившейся политической элиты», — спрогнозировал собеседник 360.ru, назвав это главным результатом движения, начатого школьниками.