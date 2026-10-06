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Регион
Опубликовано 6 октября, 18:06

Свобода, равенство, чистки! Политолог раскрыл последствия школьных протестов во Франции

Политолог Станкевич: Протесты школьников во Франции приведут к чистке элит

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Школьные протесты во Франции приведут к серьёзному обновлению политической элиты, считает политолог Сергей Станкевич. По его оценке, накопившееся недовольство общества отразится на президентских выборах 2027 года.

Толпа зумеров избила сотрудницу лицея во время школьных протестов во Франции
Толпа зумеров избила сотрудницу лицея во время школьных протестов во Франции

Выступления против нехватки учителей и ветхих школьных зданий уже поддержали студенты и профсоюзы. Следующими к ним могут присоединиться родители и муниципальные служащие крупных городов, которых затрагивают беспорядки.

«Французы произведут очень существенную чистку нынешней провалившейся политической элиты», — спрогнозировал собеседник 360.ru, назвав это главным результатом движения, начатого школьниками.

Граната взорвалась в руке: Ребёнок остался инвалидом во время протестов во Франции
Граната взорвалась в руке: Ребёнок остался инвалидом во время протестов во Франции

Напомним, власти Франции созвали кризисный штаб, когда протесты подростков вышли из-под контроля. На данный момент прекращены занятия в четверти лицеев Франции. В Меце ученики сожгли лицей им. Франсуа Рабле.

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Борис Эльфанд
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