Свобода, равенство, чистки! Политолог раскрыл последствия школьных протестов во Франции
Политолог Станкевич: Протесты школьников во Франции приведут к чистке элит
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Школьные протесты во Франции приведут к серьёзному обновлению политической элиты, считает политолог Сергей Станкевич. По его оценке, накопившееся недовольство общества отразится на президентских выборах 2027 года.
Выступления против нехватки учителей и ветхих школьных зданий уже поддержали студенты и профсоюзы. Следующими к ним могут присоединиться родители и муниципальные служащие крупных городов, которых затрагивают беспорядки.
«Французы произведут очень существенную чистку нынешней провалившейся политической элиты», — спрогнозировал собеседник 360.ru, назвав это главным результатом движения, начатого школьниками.
Напомним, власти Франции созвали кризисный штаб, когда протесты подростков вышли из-под контроля. На данный момент прекращены занятия в четверти лицеев Франции. В Меце ученики сожгли лицей им. Франсуа Рабле.
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