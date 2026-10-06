Граната взорвалась в руке: Ребёнок остался инвалидом во время протестов во Франции
15-летний подросток лишился кисти на школьных протестах во Франции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пятнадцатилетний подросток лишился кисти после взрыва полицейской гранаты во время протестов старшеклассников во французском Лансе. Об инциденте сообщает BFMTV, обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает полицейская инспекция IGPN.
Тяжёлую травму юноша получил 5 октября возле лицея. По одной из версий, он поднял применённую правоохранителями гранату, которая взорвалась у него в руке. Подростка доставили в больницу Лилля, его жизни ничего не угрожает.
Тем временем протестное движение продолжает охватывать страну. 6 октября занятия полностью или частично приостановили в 891 лицее — это почти четверть всех учебных заведений этого уровня во Франции.
С начала выступлений полиция провела более шести тысяч задержаний, большинство задержанных — несовершеннолетние. Сообщалось также о повреждении и разграблении двух десятков школ.
Утром во вторник на улицы Марселя, Нанта, Тулузы, Лиона, Страсбурга и других городов вышли около 86 тысяч человек. Эта цифра не включает Париж, где отдельное шествие началось позднее. Люди недовольны состоянием школьной инфраструктуры, нехваткой преподавателей и переполненными классами. Далеко не все акции проходят мирно.
Ранее Life.ru сообщал, что во Франции школьные протесты стали сопровождаться поджогами и бросками коктейлей Молотова в сторону полиции. Власти нескольких регионов усилили меры безопасности возле лицеев. В один из таких в Париже недавно пытались ворваться молодые люди в масках.
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