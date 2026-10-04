Во Франции нашли фургон с убитым мужчиной и десятью мигрантами
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Во Франции обнаружили британский фургон, внутри которого находились тело 47-летнего мужчины и около десяти нелегальных мигрантов. Об этом сообщила прокуратура города Труа.
Машину нашли на площадке отдыха Шан-л’Эпе на трассе A26 между Труа и Реймсом. Погибший сидел в салоне фургона, у него было огнестрельное ранение головы.
По данным прокуратуры, в автомобиле также находились около десяти иностранцев, которые пребывали во Франции нелегально. Их гражданство, как и национальность погибшего, пока не раскрывается.
Следствие установило, что в районе стоянки были слышны выстрелы. После этого несколько человек скрылись с места происшествия. Одного подозреваемого, который мог находиться там во время случившегося, задержали и поместили под стражу.
Дело расследуют по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия, содействии нелегальной миграции и торговле людьми в составе организованной группы.
Ранее Life.ru сообщал о приговоре шестерым фигурантам дела о гибели 31 мигранта в Ла-Манше. Суд во Франции назначил им от шести до десяти лет лишения свободы.
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