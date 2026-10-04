Всё началось в гараже: Расчленитель раскрыл жуткие детали убийства Елены Церетели и её дочки

Задержанный по подозрению в убийстве Елены Церетели и её дочери Теймураз Гогиашвили признался в жуткой расправе и расчленении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, мужчина рассказал, что сначала убил девушку в гараже, а затем её мать.

«Он признался в обоих убийствах. Сказал, что сначала убил девочку в гараже, а уже затем ее мать», — сказал источник.

Гогиашвили задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения — следователи проверяют её возможную причастность к преступлению.