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Опубликовано 4 октября, 13:02

Всё началось в гараже: Расчленитель раскрыл жуткие детали убийства Елены Церетели и её дочки

Задержанный признался, что перед расправой над Еленой Церетели убил её дочь

Обложка © MAX / Столичный СК

Обложка © MAX / Столичный СК

Задержанный по подозрению в убийстве Елены Церетели и её дочери Теймураз Гогиашвили признался в жуткой расправе и расчленении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, мужчина рассказал, что сначала убил девушку в гараже, а затем её мать.

«Он признался в обоих убийствах. Сказал, что сначала убил девочку в гараже, а уже затем ее мать», — сказал источник.

Гогиашвили задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения — следователи проверяют её возможную причастность к преступлению.

За расчленение Елены Церетели и её дочери задержан фитнес-тренер
За расчленение Елены Церетели и её дочери задержан фитнес-тренер

Фрагменты тела Елены Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Тело её дочери позднее нашли в гараже в Новой Москве. В обоих местах следователи обнаружили оружие и боеприпасы.

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Андрей Бражников
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