За расчленение Елены Церетели и её дочери задержан фитнес-тренер

Задержанным по подозрению в убийстве предпринимательницы и её дочери в Москве оказался 47-летний Теймураз Гогоашвили, сообщили источники в правоохранительных органах.

По сведениям «Базы», он родом из Донецка, работал в «Луганскэнергопроме». Мужчина женат, у него есть двое детей. По данным Mash, Теймураз работал фитнес-тренером, он предлагал клиентам силовые и функциональные тренировки, составлял программы питания. Сам он утверждает, что дважды проходил Ironman, участвовал в Mad Fox Ultra и имеет звание кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Подозреваемый задержан в Воронежской области и доставлен в Москву, с ним находилась женщина 1986 года рождения. Следствие проверяет, могла ли она быть причастна к преступлению. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве.