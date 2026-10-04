За расчленение Елены Церетели и её дочери задержан фитнес-тренер
Названо имя задержанного по делу об убийстве Елены Церетели и её дочери в Москве
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Задержанным по подозрению в убийстве предпринимательницы и её дочери в Москве оказался 47-летний Теймураз Гогоашвили, сообщили источники в правоохранительных органах.
По сведениям «Базы», он родом из Донецка, работал в «Луганскэнергопроме». Мужчина женат, у него есть двое детей. По данным Mash, Теймураз работал фитнес-тренером, он предлагал клиентам силовые и функциональные тренировки, составлял программы питания. Сам он утверждает, что дважды проходил Ironman, участвовал в Mad Fox Ultra и имеет звание кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу.
Ранее Life.ru сообщал об обнаружении расчленённого тела женщины в квартире на Жулебинском бульваре. Тогда сожитель погибшей уже находился в розыске, а на месте работали следователи и криминалисты. Соседи погибшей утверждают, что не видели ничего подозрительного. Позднее следователи обнаружили гараж в Новой Москве, которым пользовался сожитель погибшей. Внутри нашли тело её 19-летней дочери и ещё один схрон с оружием. Осмотр помещения продолжается.
Подозреваемый задержан в Воронежской области и доставлен в Москву, с ним находилась женщина 1986 года рождения. Следствие проверяет, могла ли она быть причастна к преступлению. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве.
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