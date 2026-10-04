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Регион
Опубликовано 4 октября, 10:44

В деле о жутком убийстве Елены Церетели и её дочки появилась женщина — её роль выясняет СК

Женщину проверяют на причастность к убийству Елены Церетели и её дочери

Обложка © MAX / Столичный СК

Обложка © MAX / Столичный СК

Следователи проверяют женщину 1986 года рождения на причастность к убийству Елены Церетели и её дочери в Москве. Она находилась вместе с главный подозреваемым — сожителем погибшей бизнесвумен, которого задержали в Воронежской области. Об этом сообщили в столичном СК.

47-летнего мужчину уже доставили в Москву. Следователи намерены допросить его в ближайшее время.

«Кроме того, вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления», — говорится в сообщении главка.

В ходе расследования правоохранители обнаружили в Новой Москве гараж, которым пользовался сожитель погибшей. Внутри нашли тело её дочери и схрон оружия. На момент сообщения СК осмотр продолжался.

СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины
СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины

В квартире на Жулебинском бульваре, где днём 3 октября обнаружили фрагменты человеческого тела, криминалисты выявили скрытые следы вещества, предположительно крови. Там также нашли оружие и боеприпасы. Ранее Life.ru собрал подробности убийства на Жулебинском бульваре. Тревогу подняла сестра погибшей, которая не могла с ней связаться.

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Андрей Бражников
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