В деле о жутком убийстве Елены Церетели и её дочки появилась женщина — её роль выясняет СК

Следователи проверяют женщину 1986 года рождения на причастность к убийству Елены Церетели и её дочери в Москве. Она находилась вместе с главный подозреваемым — сожителем погибшей бизнесвумен, которого задержали в Воронежской области. Об этом сообщили в столичном СК.

47-летнего мужчину уже доставили в Москву. Следователи намерены допросить его в ближайшее время.

«Кроме того, вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления», — говорится в сообщении главка.

В ходе расследования правоохранители обнаружили в Новой Москве гараж, которым пользовался сожитель погибшей. Внутри нашли тело её дочери и схрон оружия. На момент сообщения СК осмотр продолжался.

В квартире на Жулебинском бульваре, где днём 3 октября обнаружили фрагменты человеческого тела, криминалисты выявили скрытые следы вещества, предположительно крови. Там также нашли оружие и боеприпасы. Ранее Life.ru собрал подробности убийства на Жулебинском бульваре. Тревогу подняла сестра погибшей, которая не могла с ней связаться.