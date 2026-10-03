СК показал видео из московской квартиры, где нашли расчленённое тело женщины

Следователи и криминалисты столичного СК работают в квартире на Жулебинском бульваре, где днём 3 октября обнаружили фрагменты человеческого тела. Кадры опубликовали в телеграм-канале ведомства.

СК возбудил уголовное дело после обнаружения фрагментов тела в Москве. Видео © Telegram /Столичный СК

В настоящее время специалисты осматривают помещение, изучают записи с камер наружного видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливается местонахождение человека, которого следствие считает причастным к преступлению.

Фрагменты тела нашли в московской квартире. Обложка © «Макс» / Прокуратура Москвы

«По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Напомним, на балконе квартиры на Жулебинском бульваре в Москве нашли расчленённое тело женщины. Подозреваемый — сожитель погибшей. По предварительным данным, он покинул квартиру ещё до того, как приехали правоохранители, и сейчас его разыскивают. Предположительно, орудием расправы стал кухонный нож. Ход расследования взяла под контроль прокуратура Москвы.